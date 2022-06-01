Directori d'Empreses
Dragos
Dragos Salaris

El rang de salaris de Dragos varia de $96,900 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $348,250 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dragos. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $195K
Recursos Humans
$96.9K
Dissenyador de Producte
$215K

Analista de Ciberseguretat
$181K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$223K
Arquitecte de Solucions
$348K
PMF

The highest paying role reported at Dragos is Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

Altres recursos