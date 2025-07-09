Directori d'Empreses
Drager
Drager Salaris

El rang de salaris de Drager varia de $51,270 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $168,840 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Drager. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer Mecànic
$123K
Gestor de Producte
$169K
Gerent de Projecte
$51.3K

Vendes
$88.6K
Enginyer de Programari
$86.4K

Enginyer de programari full-stack

Gerent d'Enginyeria de Programari
$90.8K
Arquitecte de Solucions
$106K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Drager és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $168,840. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Drager és de $90,847.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Drager

