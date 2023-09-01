Directori d'Empreses
DPG Media
DPG Media Salaris

El rang de salaris de DPG Media varia de $44,948 en compensació total anual per a Màrqueting a l'extrem inferior a $134,980 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DPG Media. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $85K
Màrqueting
$44.9K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

PMF

El rol més ben pagat informat a DPG Media és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $134,980. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DPG Media és de $85,000.

