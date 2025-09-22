Directori d'empreses
DP World
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

DP World Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a DP World oscil·la entre ₹2.21M per year per a SDE i ₹4.97M per year per a Group SDE 2. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.08M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DP World. Última actualització: 9/22/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SDE
(Nivell d'Entrada)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Veure 6 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

₹13.94M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir
Quins són els nivells professionals a DP World?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Enginyer de Programari di DP World in India mencapai total kompensasi tahunan ₹6,635,935. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DP World untuk posisi Enginyer de Programari in India adalah ₹3,987,642.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a DP World

Empreses relacionades

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos