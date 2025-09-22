La compensació de Enginyer de Programari in India a DP World oscil·la entre ₹2.21M per year per a SDE i ₹4.97M per year per a Group SDE 2. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.08M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DP World. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
