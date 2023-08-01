Directori d'Empreses
DP World
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

DP World Salaris

El rang de salaris de DP World varia de $22,984 en compensació total anual per a Operacions de Servei al Client a l'extrem inferior a $108,463 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DP World. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Gestor de Producte
Median $77.8K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operacions de Servei al Client
$23K
Analista de Dades
$46.6K
Dissenyador Industrial
$81.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$37.3K
Gerent de Programa Tècnic
$108K
Redactor Tècnic
$41.4K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a DP World és Gerent de Programa Tècnic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $108,463. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DP World és de $51,808.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a DP World

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Coinbase
  • Databricks
  • Flipkart
  • Snap
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos