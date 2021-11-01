Directori d'Empreses
DoubleVerify
DoubleVerify Salaris

El rang de salaris de DoubleVerify varia de $67,609 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $340,290 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DoubleVerify. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $208K
Gestor de Producte
Median $170K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $255K

Comptable
$113K
Analista de Negocis
$67.6K
Analista de Dades
$108K
Científic de Dades
$249K
Recursos Humans
$113K
Dissenyador de Producte
$194K
Gerent de Projecte
$143K
Vendes
$136K
Gerent de Programa Tècnic
$340K
Investigador UX
$111K
PMF

El rol més ben pagat informat a DoubleVerify és Gerent de Programa Tècnic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $340,290. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DoubleVerify és de $142,722.

Altres recursos