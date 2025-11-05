Directori d'empreses
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Enginyer de Programari Salaris a Edmonton Metropolitan Region

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Edmonton Metropolitan Region a Dotdash Meredith totalitza CA$107K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dotdash Meredith. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
Total per any
CA$107K
Nivell
Software Engineer 2
Base
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Dotdash Meredith?
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region és una compensació total anual de CA$190,068. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dotdash Meredith per al rol de Enginyer de Programari in Edmonton Metropolitan Region és CA$101,773.

