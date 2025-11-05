Directori d'empreses
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Enginyer de Programari Salaris a Canada

La compensació de Enginyer de Programari in Canada a Dotdash Meredith oscil·la entre CA$48.3K per year per a Software Engineer 1 i CA$113K per year per a Software Engineer 2. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$84.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dotdash Meredith. Última actualització: 11/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
(Nivell d'Entrada)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Dotdash Meredith?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Dotdash Meredith in Canada és una compensació total anual de CA$120,928. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dotdash Meredith per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$84,541.

