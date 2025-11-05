La compensació de Enginyer de Programari in Canada a Dotdash Meredith oscil·la entre CA$48.3K per year per a Software Engineer 1 i CA$113K per year per a Software Engineer 2. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$84.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dotdash Meredith. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol