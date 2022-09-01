Directori d'Empreses
Dotdash Meredith Salaris

El rang de salaris de Dotdash Meredith varia de $80,400 en compensació total anual per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem inferior a $162,180 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dotdash Meredith. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $144K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $145K
Màrqueting
$141K

Operacions de Màrqueting
$141K
Dissenyador de Producte
$162K
Gerent de Projecte
$126K
Analista de Ciberseguretat
$80.4K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$123K
PMF

El rol més ben pagat informat a Dotdash Meredith és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,180. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Dotdash Meredith és de $140,700.

