dormakaba Salaris

El rang de salaris de dormakaba varia de $18,526 en compensació total anual per a Enginyer de Maquinari a l'extrem inferior a $170,056 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de dormakaba. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
$18.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$147K
Dissenyador de Producte
$70.4K

Enginyer de Programari
$89.4K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$170K
PMF

The highest paying role reported at dormakaba is Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,056. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at dormakaba is $89,367.

