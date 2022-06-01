Directori d'empreses
Donaldson
Donaldson Salaris

El salari de Donaldson oscil·la entre $119,400 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $226,125 per a un Enginyer Mecànic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Donaldson. Darrera actualització: 10/18/2025

Comptable
$149K
Operacions de Màrqueting
$119K
Enginyer Mecànic
$226K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Donaldson és Enginyer Mecànic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $226,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Donaldson és $149,250.

