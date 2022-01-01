Directori d'empreses
Domo
Domo Salaris

El salari de Domo oscil·la entre $22,928 en compensació total anual per a un Dissenyador Gràfic a la banda baixa fins a $183,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Domo. Darrera actualització: 10/14/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $155K
Dissenyador de Producte
Median $115K

Dissenyador UX

Gestor de Producte
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Màrqueting
Median $183K
Assistent Administratiu
$44.8K
Científic de Dades
$125K
Dissenyador Gràfic
$22.9K
Reclutador
$141K
Vendes
$163K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$159K
Gestor de Programes Tècnics
$77.4K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Domo, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Domo és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $183,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Domo és $140,700.

Altres recursos