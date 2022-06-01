Directori d'empreses
Domino Data Lab
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Domino Data Lab Salaris

El salari de Domino Data Lab oscil·la entre $165,825 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $497,376 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Domino Data Lab. Darrera actualització: 10/14/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $208K
Gestor de Producte
Median $240K
Científic de Dades
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Analista Financer
$229K
Dissenyador de Producte
$191K
Reclutador
$229K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$497K
Arquitecte de Solucions
$171K
Redactor Tècnic
$166K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Domino Data Lab, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Domino Data Lab és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $497,376. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Domino Data Lab és $228,850.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Domino Data Lab

Empreses relacionades

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos