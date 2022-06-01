Directori d'Empreses
Dollar Tree
Dollar Tree Salaris

El rang de salaris de Dollar Tree varia de $59,700 en compensació total anual per a Comptable a l'extrem inferior a $211,050 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dollar Tree. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Comptable
$59.7K
Servei al Client
$66.1K
Gestor de Producte
$211K

Reclutador
$122K
Arquitecte de Solucions
$204K
Capitalista de Risc
$71K
PMF

The highest paying role reported at Dollar Tree is Gestor de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Tree is $96,324.

