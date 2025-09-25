Directori d'empreses
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in United States a Dollar Shave Club oscil·la entre $102K i $143K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dollar Shave Club. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

$110K - $128K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$102K$110K$128K$143K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Dollar Shave Club?

PMF

The highest paying salary package reported for a Gestor de Programes Tècnics at Dollar Shave Club in United States sits at a yearly total compensation of $142,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Shave Club for the Gestor de Programes Tècnics role in United States is $102,000.

