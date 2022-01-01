Directori d'Empreses
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Salaris

El rang de salaris de Dolby Laboratories varia de $87,720 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $537,300 per a Gerent d'Operacions de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dolby Laboratories. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Científic investigador

Gestor de Producte
P3 $208K
P4 $265K
Gerent d'Operacions de Negocis
$537K

Desenvolupament de Negocis
$400K
Científic de Dades
$299K
Enginyer Elèctric
$122K
Analista Financer
$249K
Enginyer de Maquinari
$188K
Recursos Humans
$87.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$250K
Màrqueting
$292K
Operacions de Màrqueting
$381K
Dissenyador de Producte
$183K
Gerent de Projecte
$116K
Vendes
$151K
Enginyer Comercial
$208K
Arquitecte de Solucions
$138K
Gerent de Programa Tècnic
$152K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Dolby Laboratories, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anualment)

PMF

O cargo mais bem pago reportado na Dolby Laboratories é Gerent d'Operacions de Negocis at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $537,300. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dolby Laboratories é $208,158.

Altres recursos