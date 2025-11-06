Directori d'empreses
DNV
DNV Enginyer de Programari Salaris a Greater Oslo Region

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Oslo Region a DNV totalitza NOK 676K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DNV. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total per any
NOK 676K
Nivell
L1
Base
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a DNV?
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a DNV in Greater Oslo Region és una compensació total anual de NOK 902,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DNV per al rol de Enginyer de Programari in Greater Oslo Region és NOK 675,840.

Altres recursos