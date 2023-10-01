Directori d'empreses
dLocal Salaris

El salari de dLocal oscil·la entre $16,838 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $103,478 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de dLocal. Darrera actualització: 11/19/2025

Enginyer de Programari
Median $81.8K

Enginyer de Programari Backend

Comptable
$39.6K
Atenció al Client
$16.8K

Científic de Dades
$80.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$73.2K
Gestor de Producte
$45.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$97.2K
Arquitecte de Solucions
$103K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a dLocal és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $103,478. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a dLocal és $76,778.

