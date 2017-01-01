Directori d'empreses
DLF
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre DLF que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    DLF Limited is a prominent Indian real estate company with over 75 years of experience, specializing in residential development. It is known for its luxury projects and a wide range of services.

    http://www.dlf.in
    Lloc web
    1946
    Any de fundació
    1,608
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a DLF

    Empreses relacionades

    • Netflix
    • Airbnb
    • Databricks
    • Microsoft
    • Uber
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos