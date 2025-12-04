Directori d'empreses
Diversified Insurance
Diversified Insurance Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a Diversified Insurance oscil·la entre $48.4K i $70.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Diversified Insurance. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$54.9K - $63.7K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$48.4K$54.9K$63.7K$70.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Diversified Insurance?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Diversified Insurance in United States és una compensació total anual de $70,210. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Diversified Insurance per al rol de Analista de Dades in United States és $48,380.

Altres recursos

