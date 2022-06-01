Directori d'empreses
DigitalOnUs
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

DigitalOnUs Salaris

El salari de DigitalOnUs oscil·la entre $58,729 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $80,400 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DigitalOnUs. Darrera actualització: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $58.7K
Arquitecte de Solucions
$80.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a DigitalOnUs és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $80,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DigitalOnUs és $69,564.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a DigitalOnUs

Empreses relacionades

  • Axoni
  • Evisort
  • Saama
  • Involta
  • BCG
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digitalonus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.