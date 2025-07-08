Directori d'empreses
Digit Insurance
Digit Insurance Salaris

El salari de Digit Insurance oscil·la entre $7,225 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $18,426 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Digit Insurance. Darrera actualització: 11/23/2025

Científic de Dades
Median $18.4K
Enginyer de Programari
$7.2K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Digit Insurance és Científic de Dades amb una compensació total anual de $18,426. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Digit Insurance és $12,825.

Altres recursos

