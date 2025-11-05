Directori d'empreses
Dialogue Enginyer de Programari Salaris a Greater Montreal

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Montreal a Dialogue totalitza CA$137K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dialogue. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per any
CA$137K
Nivell
2B
Base
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9.5K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Dialogue in Greater Montreal és una compensació total anual de CA$165,890. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dialogue per al rol de Enginyer de Programari in Greater Montreal és CA$119,890.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Dialogue

