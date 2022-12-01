Directori d'empreses
Dexterity
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Dexterity Salaris

El salari de Dexterity oscil·la entre $140,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $155,775 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dexterity. Darrera actualització: 10/11/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $140K
Enginyer de Maquinari
$156K
Màrqueting
$141K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Dexterity, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Dexterity és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $155,775. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dexterity és $140,700.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Dexterity

Empreses relacionades

  • Netflix
  • Airbnb
  • Square
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos