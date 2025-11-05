Directori d'empreses
Devoteam
Devoteam Enginyer de Programari Salaris a Lisbon Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Lisbon Metro Area a Devoteam totalitza €32.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Devoteam. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Devoteam
Frontend Software Engineer
Lisbon, LI, Portugal
Total per any
€32.7K
Nivell
Senior
Base
€32.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Devoteam in Lisbon Metro Area és una compensació total anual de €43,377. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Devoteam per al rol de Enginyer de Programari in Lisbon Metro Area és €32,946.

