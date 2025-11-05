La compensació de Enginyer de Programari in Spain a Deutsche Telekom oscil·la entre €36.3K per year i €80.3K. El paquet de compensació year mitjà in Spain totalitza €58.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deutsche Telekom. Última actualització: 11/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol