Deserve Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in United States a Deserve oscil·la entre $109K i $150K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deserve. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$118K - $140K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$109K$118K$140K$150K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Deserve?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Deserve in United States és una compensació total anual de $149,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Deserve per al rol de Comptable in United States és $109,200.

