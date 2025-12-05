Directori d'empreses
Descript Investigador UX Salaris

La compensació total mitjana de Investigador UX in United States a Descript oscil·la entre $167K i $233K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Descript. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$180K - $210K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$167K$180K$210K$233K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Descript?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Investigador UX a Descript in United States és una compensació total anual de $233,240. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Descript per al rol de Investigador UX in United States és $166,600.

Altres recursos

