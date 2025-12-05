Directori d'empreses
Deputy
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Disseny de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Disseny de Producte

Deputy Gestor de Disseny de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in Australia a Deputy oscil·la entre A$133K i A$186K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deputy. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$93.9K - $111K
Australia
Rang Habitual
Rang Possible
$87.6K$93.9K$111K$122K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Disseny de Producte contribucions a Deputy per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Deputy?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Disseny de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Deputy in Australia és una compensació total anual de A$185,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Deputy per al rol de Gestor de Disseny de Producte in Australia és A$133,424.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Deputy

Empreses relacionades

  • Tesla
  • Amazon
  • Spotify
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/deputy/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.