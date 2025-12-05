Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in United States a DEPT oscil·la entre $150K i $208K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DEPT. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$160K - $189K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$150K$160K$189K$208K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a DEPT?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a DEPT in United States és una compensació total anual de $208,260. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DEPT per al rol de Gestor de Disseny de Producte in United States és $149,520.

