DENSO Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a DENSO oscil·la entre $62.7K i $87.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de DENSO. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$68K - $82.3K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$62.7K$68K$82.3K$87.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a DENSO?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a DENSO in United States és una compensació total anual de $87,580. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DENSO per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $62,665.

