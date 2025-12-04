Directori d'empreses
DENSO
DENSO Enginyer de Maquinari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Maquinari in United States a DENSO oscil·la entre $88.3K i $129K per year.

Compensació Total Mitjana

$101K - $116K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$88.3K$101K$116K$129K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a DENSO in United States és una compensació total anual de $128,620. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a DENSO per al rol de Enginyer de Maquinari in United States és $88,290.

Altres recursos

