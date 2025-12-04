Directori d'empreses
Denodo
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

Denodo Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in United States a Denodo oscil·la entre $150K i $218K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Denodo. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$170K - $198K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$150K$170K$198K$218K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Vendes contribucions a Denodo per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Denodo?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Denodo in United States és una compensació total anual de $217,770. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Denodo per al rol de Vendes in United States és $150,060.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Denodo

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Amazon
  • Spotify
  • Square
  • DoorDash
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/denodo/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.