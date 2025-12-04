Directori d'empreses
Democratic National Committee
Democratic National Committee Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in United States a Democratic National Committee oscil·la entre $80.8K i $113K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Democratic National Committee. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$87.4K - $102K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$80.8K$87.4K$102K$113K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Democratic National Committee?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Democratic National Committee in United States és una compensació total anual de $113,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Democratic National Committee per al rol de Analista de Negoci in United States és $80,750.

Altres recursos

