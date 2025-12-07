Directori d'empreses
Delphia
Delphia Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Canada a Delphia oscil·la entre CA$190K i CA$270K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Delphia. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$158K - $185K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$138K$158K$185K$197K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Dissenyador de Producte contribucions a Delphia per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Delphia in Canada és una compensació total anual de CA$270,467. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Delphia per al rol de Dissenyador de Producte in Canada és CA$189,558.

