La compensació de Enginyer de Software Backend in United States a Deloitte oscil·la entre $87.9K per year per a L1 i $174K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $118K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deloitte. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
A Deloitte, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)