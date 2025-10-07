Directori d'empreses
Deloitte
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Cybersecurity Analyst

  • Technology Risk Analyst

Deloitte Technology Risk Analyst Salaris

La compensació de Technology Risk Analyst in United States a Deloitte oscil·la entre $109K per year per a L1 i $99.6K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $98.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deloitte. Última actualització: 10/7/2025

Mitjana Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$109K
$103K
$0
$6.6K
L2
$99.6K
$99.6K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Deloitte, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Cybersecurity Analyst verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Technology Risk Analyst a Deloitte in United States és una compensació total anual de $133,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Deloitte per al rol de Technology Risk Analyst in United States és $104,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Deloitte

Empreses relacionades

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos