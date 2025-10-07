Directori d'empreses
Deloitte
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Dissenyador UX

Deloitte Dissenyador UX Salaris

La compensació de Dissenyador UX in United States a Deloitte oscil·la entre $85.6K per year per a L1 i $230K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $115K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deloitte. Última actualització: 10/7/2025

Mitjana Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
Associate
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
Studio Senior
$166K
$147K
$0
$19K
L4
Studio Staff
$134K
$118K
$0
$15.9K
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Deloitte, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador UX a Deloitte in United States és una compensació total anual de $229,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Deloitte per al rol de Dissenyador UX in United States és $115,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Deloitte

Empreses relacionades

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos