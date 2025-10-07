La compensació de Auditor in San Francisco Bay Area a Deloitte oscil·la entre $83.2K per year per a L1 i $126K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Deloitte. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
$83.2K
$83.2K
$0
$0
L2
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L3
$85.7K
$84.2K
$0
$1.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Deloitte, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)