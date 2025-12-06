Directori d'empreses
Dell Technologies
  • Salaris
  • Redactor Tècnic

  • Tots els Salaris de Redactor Tècnic

Dell Technologies Redactor Tècnic Salaris

La compensació total mitjana de Redactor Tècnic in India a Dell Technologies oscil·la entre ₹1.5M i ₹2.06M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dell Technologies. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$18.6K - $22K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Dell Technologies, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Redactor Tècnic a Dell Technologies in India és una compensació total anual de ₹2,060,318. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dell Technologies per al rol de Redactor Tècnic in India és ₹1,504,928.

Altres recursos

