La compensació de Gestor de Producte in United States a Dell Technologies oscil·la entre $117K per year per a I7 i $645K per year per a E1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $230K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dell Technologies. Última actualització: 12/6/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Dell Technologies, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)
