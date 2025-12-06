Directori d'empreses
Dell Technologies
Dell Technologies Enginyer Mecànic Salaris

La compensació de Enginyer Mecànic in United States a Dell Technologies oscil·la entre $98.5K per year per a L6 i $225K per year per a L9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dell Technologies. Última actualització: 12/6/2025

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Dell Technologies, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Dell Technologies in United States és una compensació total anual de $295,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dell Technologies per al rol de Enginyer Mecànic in United States és $190,000.

Altres recursos

