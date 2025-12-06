Directori d'empreses
Dell Technologies
Dell Technologies Consultor de Gestió Salaris

La compensació de Consultor de Gestió in Ireland a Dell Technologies totalitza €118K per year per a L9. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dell Technologies. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$110K - $129K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
$102K$110K$129K$142K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Dell Technologies, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a Dell Technologies in Ireland és una compensació total anual de €123,567. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dell Technologies per al rol de Consultor de Gestió in Ireland és €88,715.

