Dell Technologies
Dell Technologies Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dell Technologies. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$50.6K - $59.9K
Australia
Rang Habitual
Rang Possible
$44.5K$50.6K$59.9K$63.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Dell Technologies, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Dell Technologies in Israel és una compensació total anual de A$96,242. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dell Technologies per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) in Israel és A$67,788.

