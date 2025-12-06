Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United States a Delaware State Jobs oscil·la entre $26.2K i $38.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Delaware State Jobs. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$29.8K - $34.6K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Delaware State Jobs?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Delaware State Jobs in United States és una compensació total anual de $38,080. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Delaware State Jobs per al rol de Assistent Administratiu in United States és $26,240.

