Datacom Salaris

El rang de salaris de Datacom varia de $39,640 en compensació total anual per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem inferior a $195,975 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Datacom. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $51K
Analista de Negocis
$99K
Servei al Client
$50.3K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$95.3K
Gerent de Projecte
$84.2K
Analista de Ciberseguretat
$39.6K
Arquitecte de Solucions
$196K
Gerent de Programa Tècnic
$159K
Altres recursos