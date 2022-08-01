Datacom Salaris

El rang de salaris de Datacom varia de $39,640 en compensació total anual per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem inferior a $195,975 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Datacom . Última actualització: 8/13/2025