Directori d'Empreses
Datacom
Principals coneixements
    • Sobre

    Datacom Group Limited is an Information Technology services company, offering management and consulting, cloud services, ITO, data centre services, custom software development, and payroll services.

    https://datacom.com
    Lloc web
    1965
    Any de fundació
    6,500
    Nombre d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos