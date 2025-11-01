Directori d'empreses
Databricks
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Databricks Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació de Arquitecte de Solucions in United States a Databricks oscil·la entre $218K per year per a L3 i $474K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $312K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Databricks. Última actualització: 11/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Databricks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Núvol

Arquitecte de Seguretat al Núvol

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Databricks in United States és una compensació total anual de $474,055. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Databricks per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $312,000.

Altres recursos