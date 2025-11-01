La compensació de Gestor de Producte in United States a Databricks oscil·la entre $212K per year per a L3 i $852K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $382K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Databricks. Última actualització: 11/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Databricks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)