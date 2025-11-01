Directori d'empreses
Databricks
Databricks Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Databricks. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

£16K - £19.4K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£15K£16K£19.4K£20.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Databricks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Databricks és una compensació total anual de £20,432. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Databricks per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és £14,972.

